В Челябинской области медсанчасть получила два новых автомобиля

Для медиков приобретены машины марки «Лада Ларгус»

В Снежинске автопарк Центральной медсанчасти № 15 пополнился новыми автомобилями. Их будут использовать для нужд детской и городской поликлиник, рассказали ИА «Первое областное» в ведомстве.

Машины были куплены в рамках ПСР-проекта по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия ГК «Росатом».

Добавим, что около полугода назад в ЦМСЧ-15 появился новый реанимобиль на базе «ГАЗель Next». Он пополнил автопарк станции «Скорой помощи». В спецмашине есть все, что нужно для оказания помощи пациентам, в том числе, для их длительной транспортировки в другие города. В реанимобиле установлены дефибриллятор, наркозный дыхательный аппарат, аппарат ИВЛ, кардиограф, носилки-трансформеры и многое другое.