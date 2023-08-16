В Челябинской области матерей погибших бойцов СВО отправили на реабилитацию

Координаторы «Защитников Отечества» окажут им помощь

Власти Кунашакского района организовали оздоровление и реабилитацию для 18 матерей погибших бойцов СВО. Как сообщили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества», социальные координаторы направились туда, чтобы узнать, какую помощь им можно оказать. Встреча прошла на базе детского оздоровительного лагеря, где сейчас и находятся женщины.

Социальные координаторы провели необходимые консультации и записали все запросы со стороны матерей тех, кто сложил голову на полях спецоперации. Наиля Шарипова, потерявшая единственного сына, поделилась впечатлениями после встречи. Она убедилась, что координаторы не бросят и всегда помогут по любому вопросу.

«Это очень хорошо, что к нам приезжают и заботятся, как о родных. Становится легче на душе, когда знаешь, что тебя не оставят и помогут», — сказала Наиля Шарипова.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента Владимира Путина. В Челябинске он работает с начала нынешнего лета, а его сотрудники помогают всем без исключения участникам спецоперации и их семьям. ИА «Первое областное» ранее подробно ознакомилось с работой этого учреждения. Руководитель отделения фонда также рассказывала о льготах для военных и их семей.

Социальные координаторы в Челябинске пока работают на базе соцзащиты Центрального района. В скором времени они переедут в новое здание на Университетской Набережной. Ход строительства нового здания контролировал губернатор Алексей Текслер. Работа будет строиться по принципу одного окна.