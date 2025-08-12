В Челябинской области мальчиков родилось на 5% больше, чем девочек, в 2025 году

В ЗАГСе подвели промежуточные итоги

С начала 2025 года южноуральцы чаще становились родителями мальчиков, чем девочек. По данным областного ЗАГСа, сыновей родилось на 5% больше, чем дочек.

Самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Александр и Тимофей, женскими — София, Анна и Ева.

Если же брать статистику за лето, то, например, в роддоме ЮУГМУ родилось больше девочек, чем мальчиков: 317 против 301. Малышек называли Мирославами, Аврорами, Есениями и Миями, а малышей — Владимирами, Михаилами и Артемами. Встречались и необычные имена.