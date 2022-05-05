В Челябинской области лучшие работники соцзащиты получат премии губернатора

Выплата в 2022 году составит более 34 400 рублей

В Челябинской области 50 сотрудникам системы социальной защиты населения присудили премии губернатора. За добросовестный труд им выплатят по 34 483 рубля. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер.



Согласно опубликованному документу, ежегодные премии губернатора Челябинской области работники социальной защиты населения получат за добросовестный (безупречный) труд и высокие результаты профессиональной деятельности.

В списке получивших премии главы региона работников — ведущие специалисты отделов опеки и попечительства, медицинские сестры реабилитационных центров, семейные консультанты, педагоги-психологи и другие сотрудники.