Муниципалитеты Челябинской области будут получать субвенции для поощрения добровольцев, помогающих охранять государственную границу. Такой законопроект утвержден депутатами регионального Законодательного собрания на последнем в 2022 году пленарном заседании, передает корреспондент Первого областного информагентства.
Как сообщила депутатам ЗСО министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина, законопроект о субвенциях на добровольцев приводит местное законодательство в соответствие с федеральным. Дело в том, что с 1 февраля 2021 года добровольцы, помогающие пограничникам в их работе, должны получать материальное поощрение. Теперь полномочия награждать таких граждан получает и Челябинская область.
По словам Костиной, единовременная выплата в 20 тысяч рублей будет предоставляться лучшим добровольцам по представлению регионального управления ФСБ. На 2023 год в региональном бюджете уже заложены средства для поощрения 26 человек — 598 тысяч рублей.
«Граждане, помогающие пограничникам на добровольных началах, смогут получать выплаты раз в три года», — уточнила министр.
Кроме того, законопроект предусматривает единовременные пособия для пострадавших во время охраны госграницы граждан. 500 тысяч рублей положено в случае получения инвалидности, 100 тысяч — в случае ранения. Члены семьи добровольца в случае его гибели получат миллион.