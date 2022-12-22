В Челябинской области лучшие волонтеры-пограничники получат по 20 тысяч рублей

Соответствующий закон утвердили депутаты регионального Заксобрания

Муниципалитеты Челябинской области будут получать субвенции для поощрения добровольцев, помогающих охранять государственную границу. Такой законопроект утвержден депутатами регионального Законодательного собрания на последнем в 2022 году пленарном заседании, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Как сообщила депутатам ЗСО министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина, законопроект о субвенциях на добровольцев приводит местное законодательство в соответствие с федеральным. Дело в том, что с 1 февраля 2021 года добровольцы, помогающие пограничникам в их работе, должны получать материальное поощрение. Теперь полномочия награждать таких граждан получает и Челябинская область.

По словам Костиной, единовременная выплата в 20 тысяч рублей будет предоставляться лучшим добровольцам по представлению регионального управления ФСБ. На 2023 год в региональном бюджете уже заложены средства для поощрения 26 человек — 598 тысяч рублей.

«Граждане, помогающие пограничникам на добровольных началах, смогут получать выплаты раз в три года», — уточнила министр.

Кроме того, законопроект предусматривает единовременные пособия для пострадавших во время охраны госграницы граждан. 500 тысяч рублей положено в случае получения инвалидности, 100 тысяч — в случае ранения. Члены семьи добровольца в случае его гибели получат миллион.