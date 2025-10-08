В Челябинской области ложное сообщение о пожаре привело к ремонту печи

Неисправность устройства спасатели выявили при проверке

В поселке Вишневогорск Каслинского района пожарным поступило сообщение о возгорании в частном доме. Прибыв, горения они не обнаружили. Но осматривая печь, выявили, что она неисправна. Поскольку в доме проживала одинокая 90-летняя женщина, спасатели решили отремонтировать устройство, сообщили в пресс-центре Противопожарной службы Челябинской области.

Уже через несколько дней сотрудники пожарной части вернулись и отремонтировали печь. Теперь в доме бабушки не только тепло, и безопасно.

«Этот случай в очередной раз демонстрирует, что пожарные не только борются с огнем, но и готовы прийти на помощь в любой трудной ситуации»,— отметили в ведомстве.