В Челябинской области лисы выходят к людям

Экологи рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными



Недавно лисиц встретили в населенных пунктах Челябинской области: в Красноармейском районе и в городе Касли, рассказали в пресс-службе Минэкологии.

На первый взгляд, лисы не вызывают чувства страха. Но с ними нужно быть крайне осторожными.

«Лисы — это дикие животные и могут быть переносчиками бешенства, поэтому контактировать с ними категорически не рекомендуется», — сообщают в пресс-службе Минэкологии.

При встрече с лисами, как и с другими дикими животными или их детенышами, нельзя приближаться к ним, пытаться привлечь их внимание, стараться поймать, покормить и погладить, а тем более брать на руки и уносить с собой.

Если вы встретили крупного хищника, опасность возрастает. Рекомендуется шуметь, отпугивать животных криком или свистом. Не надо смотреть в глаза, чтобы зверь не воспринял это как вызов и потенциальную угрозу. Медленно уходите, не поворачиваясь к животному спиной. Нельзя резко разворачиваться и убегать, это может спровоцировать нападение.

В Минэкологии настоятельно рекомендуют при возникновении особых случаев, когда животное проявляет явную агрессию, — необходимо немедленно обратиться в МЧС или полицию. Работает горячая линия по вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания, номер телефона 8-919-335-91-59.