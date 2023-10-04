В Челябинской области лишили полномочий осужденных за мошенничество депутатов

Такое решение приняли их коллеги

Собрание депутатов Кунашакского района досрочно лишило полномочий двух своих парламентариев. Это было сделано по требованию прокуратуры, которая направила в этот орган соответствующее представление. Как сообщили в надзорном ведомстве, поводом к такому решению стал вступивший в силу приговор суда по уголовному делу о мошенничестве при получении социальных выплат. Его фигурантами стали сразу два местных депутата.

«Согласно требованиям федерального законодательства, полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», — сообщили в областной прокуратуре.

Обвинительный приговор вступил в законную силу еще 16 августа, поэтому в адрес спикера райсобрания направили представление. Депутаты своим решением досрочно прекратили полномочия осужденных коллег.

Кстати, недавно областной суд вынес решение о лишении мандатов пяти депутатов Копейска. В начале этого года прокуратура обратила внимание на то, что городские парламентарии голосовали за повышение тарифов на коммунальные услуги, но при этом работают в сфере ЖКХ. Надзорное ведомство отметило, что эти депутаты должны были сообщить о конфликте интересов. Собрание тогда отказалось выполнять требования прокуратуры, поэтому дошло до судебных разбирательств.