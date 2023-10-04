Собрание депутатов Кунашакского района досрочно лишило полномочий двух своих парламентариев. Это было сделано по требованию прокуратуры, которая направила в этот орган соответствующее представление. Как сообщили в надзорном ведомстве, поводом к такому решению стал вступивший в силу приговор суда по уголовному делу о мошенничестве при получении социальных выплат. Его фигурантами стали сразу два местных депутата.
«Согласно требованиям федерального законодательства, полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», — сообщили в областной прокуратуре.
Обвинительный приговор вступил в законную силу еще 16 августа, поэтому в адрес спикера райсобрания направили представление. Депутаты своим решением досрочно прекратили полномочия осужденных коллег.
Кстати, недавно областной суд вынес решение о лишении мандатов пяти депутатов Копейска. В начале этого года прокуратура обратила внимание на то, что городские парламентарии голосовали за повышение тарифов на коммунальные услуги, но при этом работают в сфере ЖКХ. Надзорное ведомство отметило, что эти депутаты должны были сообщить о конфликте интересов. Собрание тогда отказалось выполнять требования прокуратуры, поэтому дошло до судебных разбирательств.