В Челябинской области ликвидируют более 100 свалок

Жителей призвали не создавать стихийные места с отходами

В Челябинской области в этом году займутся ликвидацией более 100 свалок в 15 муниципалитетах. Места с отходами уже убрали в Чебаркульском и Кизильском районах. О планах на этот год во время прямого эфира в Центре управления регионом рассказал замминистра экологии региона Сергей Лавров.



Всего в регионе насчитывалось 1020 свалок. За счет областного бюджета, софинансирования муниципалитетов и использования «зеленых» платежей удалось убрать 800 мест с отходами.

Свалки, которыми займутся в этом году, насчитывают десятки тысяч кубометров мусора. Во многом виновники появления таких мест — сами жители.

«Не хотят везти строительные отходы на утилизацию. За это надо платить, а здесь все можно вывалить бесплатно. Либо не хотят идти до контейнерной площадки», — объяснил Лавров.

Он уточнил, что почти все населенные пункты оснащены контейнерным сбором. И до всех доезжает мусоровоз.

Больше всего мест стихийных свалок возникает в Челябинске, Сосновском районе, Копейске, в окрестностях озер.

«Люди едут отдыхать и не могут довезти мусор до контейнера. Видят, что кто-то бросил мешок, решают к нему добавить. Появляется второй. А где второй, там и десятый», — добавил замминистра.

Он добавил, что свалки становятся причиной возникновения пожара. И огонь может перекинуться на жилые дома. Спикер призвал доносить мусор до контейнерных площадок.