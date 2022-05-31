В Челябинской области ликвидирована очередь в детские сады для детей от полутора лет

Добиться этого помогло активное строительство новых дошкольных учреждений

Челябинская область решила проблему доступности дошкольного образования. Регион ликвидировал очередь в детские сады для детей старше полутора лет. Об этом во вторник, 31 мая, рассказал губернатор Алексей Теклер в обращении к Заксобранию области.

«С 2019 по 2021 год мы построили и реконструировали 38 детских садов и создали 7143 новых места в системе дошкольного образования. В прошлом году полностью ликвидировали активную очередь в детсады для детей от полутора лет»,

— напомнил Текслер.

Также глава Челябинской области рассказал депутатам о доступности общего образования.

Алексей Текслер заметил, что за три года построено восемь новых школ. В ближайшем будущем будут введены в эксплуатацию еще 19. Область стремится, чтобы все дети могли учиться в первую смену.

«Важная задача — развитие современного дополнительного образования, системы профподготовки и профориентации, а также поддержка талантливых детей и молодежи»,

— заявил Текслер.

В Челябинске создан и развивается «Курчатов-Центр». За три года в области открыто и действует 38 центров «Точка роста», 3 центра цифрового обучения «IT-куб» — в Миассе, Сатке и Южноуральске, «Кванториум» — в Троицке. По программе «Молодые профессионалы» открыли за эти годы 49 современных мастерских. Здесь занимаются тысячи детей и подростков.