В Челябинской области ликвидировали пять крупных незаконных свалок

В регионе продолжается реализация нацпроекта «Экология»

В Челябинской области продолжают улучшать экологическую ситуацию в рамках нацпроекта «Экология». Проект реализуется в 34 муниципальных образованиях области, сообщает региональное министерство экологии.

Национальный проект «Экология» помогает решить проблемы с загрязнением окружающей среды. На заводах региона установили системы газоочистки и фильтрации, в области появляется экологичный транспорт, очищают реки и озера. В прошлом году на Южном Урале ликвидировали пять крупных несанкционированных свалок.

В регионе завершают очистку акватории реки Миасс в Челябинске и южной части городского пруда на реке Ай. Появились два поста контроля атмосферного воздуха, 10 новых экологических троп и посадили лесные культуры на площади более 2000 гектар.



Кроме того, в рамках регионального проекта «Чистая страна» завершат работы по ликвидации свалок в Кунашакском, Чебаркульском районах и в Златоустовском округе. Всего в 2024 году в области избавятся почти от 110 несанкционированных свалок.

К 2030 году на вторичную переработку будут отправляться все ТКО. Сейчас на Южном Урале работают семь объектов переработки мощностью 665 тысяч тонн отходов в год.



Напомним, что свалку в Магнитогорске до конца 2024 года рекультивируют по примеру челябинского полигона отходов ТБО, для Магнитогорска это станет настоящим прорывом в улучшении экологической ситуации.