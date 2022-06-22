В Челябинской области лесничим предоставят миллион рублей на покупку жилья

Деньги выплатят из регионального бюджета

В Челябинской области разработали программу поддержки специалистов лесной отрасли на селе. Законопроект о выплате 1 млн рублей на покупку жилья лесничим одобрили сегодня депутаты комитета по аграрной политике ЗСО. Средства на реализацию программы предусмотрены уже на 2022 год, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Комитет по аграрной политике одобрил проект закона. В соответствии с документом, выплату в размере 1 млн рублей могут получить молодые специалисты лесной отрасли в случае их трудоустройства в сельскую местность и малые города Челябинской области. Законопроект внесен губернатором региона Алексеем Текслером.

Законопроект разработан в целях устранения дефицита кадров в лесной отрасли.

На выплату могут претендовать специалисты при наличии критериев:

— возраст не старше 35 лет;

— среднее профессиональное или высшее образование в лесной отрасли;

— общий стаж работы в лесной отрасли не менее одного года;

— нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса РФ;

— замещающие должности руководителя, заместителя руководителя, инженера по охране и защите леса, инженера по лесовосстановлению, инженера по лесопользованию, начальника или заместителя начальника территориального отдела, лесничего, мастера леса, мастера участка, мастера питомника, начальника участка, заместителя начальника участка в государственных учреждениях, в том числе в их структурных подразделениях, расположенных в сельских населенных пунктах, либо в поселках городского типа (рабочих поселках), либо городах с населением до 50 тысяч человек;

— заключившие договор о предоставлении единовременной выплаты с исполнительным органом Челябинской области, осуществляющим полномочия в области лесных отношений;

— не имеющие неисполненных обязательств по договору о целевом обучении.

Расходы на предоставление единовременной выплаты предусмотрены в областном бюджете на 2022 год.

По решению Алексея Текслера выплату субсидий могут продлить на следующие два года.

Напомним, в Челябинской области уже работают аналогичные программы «Земский врач», «Земский фельдшер», «Земский тренер» и «Земский работник культуры».