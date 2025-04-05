В Челябинской области лебедь перезимовал на реке Уфе

Птица выбрала рыбное место с быстрым течением

Традиционно в начале апреля в Нязепетровск прилетают лебеди и местные жители до глубокой осени любуются этими прекрасными птицами. В этом году ждать наступления весны не пришлось: на реке Уфе остался зимовать одинокий лебедь, сообщили наши коллеги из издания «Нязепетровские вести».

Птица выбрала для себя удобный неглубокий участок реки с быстрым течением и большим количеством рыбы. А вдоль этого участка проходит дорога, связывающая железнодорожный район Нязепетровска с центром города. На протяжении всей зимы нязепетровцы могли любоваться лебедем как минимум дважды в день.

«Мы давно заметили этого одинокого лебедя. И когда стало понятно, что улетать на зиму он не собирается, забеспокоились, не нужна ли ему помощь. Позвонили в Минэкологии, и инспектор объяснил, что, в принципе, зимовка лебедей на Урале — обычное явление»,— рассказывает наша коллега.

Жительница Нязепетровска добавила, что интересно было наблюдать за тем, как на участке реки одновременно рыбачили и мужчины, и лебедь.

В конце марта лебедь пропал. Несколько дней местные жители не видели птицу и думали, что она улетела. Однако в начале апреля лебедь вернулся на реку Уфу со своими друзьями.