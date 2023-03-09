В Челябинской области квитанции за «коммуналку» принесли абонентам в сугроб

На это пожаловались жители магнитогорского поселка Западный

Счета на оплату коммунальных ресурсов можно найти не только в почтовых ящиках, но и в сугробе у дома. Такой случай описали в соцсети ВКонтакте читатели группы «Чёрное&Белое Магнитогорск». Рассказываем, как отреагировали на сообщение представители соответствующих служб.

9 марта в соцсетях жители поселка Западный в Магнитогорске рассказали, как квитанции за разные ресурсы оставили прямо в снегу возле дома. «Вот так сегодня нам „принесли“ квитанции на оплату. Просто засунули в сугроб. Это нормально? Забора нет. Почему нельзя донести до двери?», — задал вопрос анонимный автор поста.

Некоторые читатели паблика предположили, что раз нет забора, то и почтового ящика у абонента тоже нет. А затем порекомендовали анониму все же установить почтовый ящик. В то же время на сообщение отреагировали некоторые ответственные службы.

«Доставка платежных документов осуществляется до почтового ящика абонента, при его наличии. В остальных случаях служба доставки поступает исходя из ситуации по месту доставки. Для исключения подобных ситуаций вы можете оборудовать место для приема корреспонденции, путем установки почтового ящика или подписаться на получение квитанции по электронной почте. Настройка получения квитанций на электронную почту осуществляется через личный кабинет», — пояснили в одном из комментариев представители муниципального предприятия «Трест Водоканал».

Также в обсуждение вступил пользователь, называющий себя представителем Почты России в соцсетях. Он запросил у автора поста более подробные данные, чтобы разобраться в ситуации.