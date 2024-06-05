В Челябинской области курьерами мошенников все чаще становятся школьники

Полицейские призывают родителей объяснять детям последствия «легкого» заработка

Мошенники продолжают обманывать жителей Челябинской области по схеме «ваш родственник попал в ДТП». В основном их жертвами становятся пожилые люди. А в качестве курьеров злоумышленники все чаще нанимают подростков, что вызывает большую обеспокоенность полицейских, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Не так давно в Трехгорном 14-летний школьник забрал почти 800 тысяч рублей у трех пенсионерок в возрасте от 75 до 88 лет. В Миассе за деньгами к обманутому 82-летнему дедушке приходил 15-летний подросток. В Троицке и Кунашакском районе в преступную схему вовлекли 18-летних молодых людей, а в Магнитогорске несколько сотен тысяч рублей у местной жительницы забрал мечтавший заработать семиклассник.

«Задержанные курьеры пояснили, что в поисках работы оставляли резюме через сервис объявлений. Затем с ними связывались неизвестные и предлагали работу в качестве „выездных финансовых специалистов“. Также преступники озвучивают предполагаемый заработок, но не сообщают информацию о том, что, помимо запятнанной репутации, фигуранту уголовного дела предстоит в полном объеме компенсировать причиненный ущерб потерпевшим», — прокомментировали в ведомстве.

Полицейские призвали родителей рассказывать своим детям о том, что поступающие предложения о «легком» заработке почти всегда основаны на совершении преступлений. Поэтому, прежде чем согласиться на подработку, необходимо тщательно проверить всю информацию и помнить, что отвечать придется по всей строгости закона.