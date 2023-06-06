В Челябинской области купят дополнительную технику для борьбы с лесными пожарами

Машины помогут своевременно находить очаги возгораний

С начала пожароопасного сезона в нашем регионе зарегистрировали 533 лесных пожара на общей площади почти в 12 тысяч га. Ландшафтных пожаров было в несколько раз больше. Губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов поручил не допускать перехода огня на населенные пункты. Для этого выделят дополнительные средства на покупку техники, которая поможет своевременно обнаруживать возгорания.

«Ключевое — не допускать перехода лесных пожаров на населенные пункты. Работать в этом направлении ежедневно, своевременно обнаруживать и оперативно тушить пожары», — заявил глава региона.

За этот сезон в Челябинской области произошло 2950 ландшафтных пожаров на территории в 3625 га. Губернатор обратил особое внимание на профилактику таких возгораний. Необходимо проводить опашку территорий и уборку сухой травы. Областной бюджет выделит деньги на дополнительную технику для своевременного обнаружения пожаров. В регионе действует особый противопожарный режим, поэтому главам нужно активнее работать с жителями и жестко пресекать нарушения в этой сфере.

Алексей Текслер напомнил чиновникам события июля 2021 года, когда пожарами был объят Джабык-Карагайский бор. В этом году тяжелый период пройден, но ситуация может обостриться в любой момент, поэтому никому не стоит расслабляться.

«В целом хочу сказать, что за это время мы справлялись достойно. Юрия Николаевича (начальника ГУ МЧС региона. — Прим. ред.) благодарю, мы с ним каждый день буквально на связи, обсуждаем все эти вопросы, и муниципалитеты серьезно работали, и наши лесники, особо охраняемые территории. Повторюсь, коллеги, расслабляться рано, все лето еще у нас впереди», — резюмировал губернатор.