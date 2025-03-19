В Челябинской области контролируют работу энергооборудования в период паводка

При необходимости вводят ограничения

В Челябинской области сотрудники компании «Россети Урал» установили особый контроль над работой энергооборудования в зоне разлива паводковых вод. В поселках Аминовка и Козинский, расположенных в восточной части Аши, по заявке МЧС вводят временные ограничения электроснабжения для безопасности местных жителей, сообщили в пресс-службе компании.

«Ситуация находится под контролем энергетиков, каких-либо последствий для системной надежности электроснабжения нет. Убедившись в безопасности функционирования оборудования, специалисты филиала „Челябэнерго“ возобновляют подачу электроэнергии потребителям»,— уточнили в компании.

Жители региона могут получить всю необходимую информацию по телефону 8-800-220-0-220 или короткому номеру с мобильного 220.