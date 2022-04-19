В Челябинской области контейнерные площадки возле домов завалили мусором и спиленными ветками

Специалисты рассказали, кто виноват, и как решить проблему

В некоторых районах Челябинской области контейнерные площадки оказались завалены строительным мусором и стволами деревьев. Об этом жители региона пишут в соцсетях. В Центре коммунального сервиса (ЦКС) рассказали, кто виноват в сложившейся ситуации, и как избежать свалок в дальнейшем.



В ЦКС рассказали, что в свалках возле мусорных контейнеров виноваты собственники площадок: в частном секторе — органы местного самоуправления, во дворах многоэтажек — управляющие компании. Они должны следить за тем, чтобы на площадках не лежал недопустимый правилами мусор.



Специалисты также напомнили, что запрещено выбрасывать в контейнеры:



строительный мусор (бревна, кирпичи, бетонные плиты, старый асфальт, шифер)



автомобильные покрышки



спилы веток и деревьев, пни и другие отходы от санитарной подрезки растений

сельскохозяйственный мусор: укрывной материал, поликарбонат от теплиц, ботва растений, навоз.



«Такие отходы не включены в тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Их не будут вывозить за счет средств, которые поступают от жителей. Более того, мусоровозы технически не могут собрать куски старого асфальта, бревна или старые кирпичи, разбросанные на земле», — прокомментировали в Центре коммунального сервиса.

Подобный мусор должен вывозить его владелец, для этого нужно заключение договора с организацией, которая имеет лицензии на работу с отходами.



Заметим, за свалку мусора в непредназначенных местах предусмотрены штрафы.

