В Челябинской области конец марта выдастся аномально теплым

Температура поднимется до +12 градусов

Ждали настоящую весну? Она уже в пути. Последняя неделя марта в Челябинской области выдастся сухой, маловетреной и теплой: температура почти всю неделю будет держаться выше +10 градусов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на синоптиков.

«Погоду в уральских регионах будет определять высотно-теплый антициклон, который смещается на восток со стороны европейской части страны. Его влияние обеспечит сухую погоду, а также будет способствовать значительному суточному ходу температуры воздуха»,— сообщают специалисты.

Ожидается, что средняя температура будет на 3—7 градусов выше климатической нормы.

В Челябинске сегодня еще будет прохладно — около +3 градусов, но уже во вторник потеплеет до +9 градусов. Все последующие дни до конца недели воздух будет прогреваться до +12 градусов. В отдельные дни погода ожидается пасмурной, но без осадков. Ветер преимущественно южный, слабый.

В южных районах синоптики обещают более плавный прогрев: температура воздуха поднимется до максимальных +11 градусов к пятнице. Почти вся неделя выдастся пасмурной.

На западе региона солнца будет больше. Температура поднимется выше +10 градусов ближе к выходным.

На севере Челябинской области синоптики прогнозируют максимум +9 градусов, но много солнца.

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