В Челябинской области коммунальные службы стали чаще подавать в суд на жителей

Приставы отмечают рост размера задолженности по ЖКХ и алиментам

В Челябинской области выросло число заявлений на взыскание долгов за коммуналку и алименты. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила главный судебный пристав региона Юлия Третьякова. Эксперт связывает этот факт в том числе с возросшей активностью коммунальных служб.

Ежегодно количество обращений в управление Федеральной службы судебных приставов в регионе растет. Коммунальные службы стали чаще идти в мировой суд, не дожидаясь накопления крупных долгов от потребителей.

«Коммунальные службы стали более активно работать со своей дебиторской задолженностью. Они перестали копить большие долги для обращения в суды. Здесь работа самих коммунальщиков стала более организованной. Растет количество исполнительных документов. В отношении одних и тех же должников поступают за разные периоды взыскания. Ситуация с коронавирусом тоже повлияла на дисциплинированность наших жителей по уплате коммунальных услуг», — прокомментировала главный судебный пристав Челябинской области Юлия Третьякова.

В преддверии майских праздников проходит Всероссийская акция «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах». Получить информацию о своих долгах можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в базе данных на сайте управления.

В 2021 году Госдума внесла поправки в федеральный закон «Об исполнительном производстве», обязывающие при взыскании задолженности учитывать интересы заемщиков с низким доходом. Если прежде приставы забирали до 50% любых доходов, то уже с 1 февраля 2022-го они должны оставлять человеку прожиточный минимум. Но при условии, что тот подаст личное заявление с просьбой сохранить деньги на его счете. Куда писать заявление и кто не сможет воспользоваться новой льготой, читайте в материале ИА «Первое областное».