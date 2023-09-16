На Южном Урале количество отравлений спайсами уменьшилось в 15 раз

Актуальной проблемой остается отравление алкоголем

В Челябинской области с 2018 по 2022 год снизилось количество отравлений лекарствами и курительными смесями. При этом в 2022 году в некоторых районах региона был превышен среднеобластной показатель отравлений алкогольными напитками. В целом, по словам первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, динамика по ряду показателей улучшилась. Подробнее политик сообщила в своем телеграм-канале.

«Коллеги из Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области поделились аналитикой по бытовым отравлениям. Что мы видим: количество отравлений лекарствами за пять лет уменьшилось почти в 2,5 раза (868 в 2018 году и 358 — в 2022 году), хотя число пострадавших женщин, традиционно, выше, чем мужчин»,— рассказала Ирина Гехт.

При этом, по ее словам, по остальным видам отравлений «лидерство» за мужчинами, и в основном это отравления алкогольной продукцией. Например, в 2022 году среднеобластные показатели отравлений алкоголем оказались превышены в Брединском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Октябрьском, Троицком, Увельском, Чебаркульском, Чесменском районах, а также в Магнитогорске и Миассе. В восьми муниципалитетах зарегистрированы летальные случаи.

Что касается отравлений спайсами, то их количество заметно уменьшилось: если в 2018 году было зарегистрировано 29 отравлений, то в 2021 и 2022 годах — по два случая.

«За последние пять лет в Челябинске показатель отравлений наркотическими веществами остается выше среднеобластного уровня; ежегодно фиксировались по 2-3 случая с летальным исходом, но в 2022 году обошлось без смертельных случаев»,— уточнила Ирина Гехт.

В целом, по ее словам, динамика за последние несколько лет улучшилась, проблемные точки известны, а значит, профильным ведомствам необходимо обратить на них особое внимание.