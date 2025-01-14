В Челябинской области количество избирателей возросло на 2 тысячи

Их пересчитывают дважды в год

По данным на 1 января 2025 года, численность избирателей в Челябинской области составила 2 577 530 человек. Для сравнения: 1 июля 2024-го в регионе было 2 575 498 избирателей. Больше всего тех, кто имеет право голоса на выборах, зарегистрировано в Челябинске, меньше всего — в Локомотивном, сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Так, в Челябинске зарегистрировано 877 775 избирателей, в Магнитогорске — 307 825, в Миасском городском округе — 130 620. Меньше всего избирателей в Локомотивном городском округе — 3636.

Если считать избирателей в муниципальных районах, то наибольшее количество зарегистрировано в Сосновском районе — 79 458. Меньше всего избирателей в Чесменском районе — 12 973.

В региональном избиркоме напомнили, что в учет избирателей попадают лишь те, кто обладает активным избирательным правом и зарегистрирован по месту жительства. Не учитываются иностранцы, лица без гражданства, признанные судом недееспособными, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также граждане, не имеющие места жительства в пределах Челябинской области.

Численность избирателей пересчитывают ежегодно 1 января и 1 июля.

Напомним, выборы в этом году в регионе пройдут 14 сентября.