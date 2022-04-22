В Челябинской области ко Дню Победы зажгут пять новых Вечных огней

Прежде Огни памяти загорались на мемориальных объектах только два раза в год

Огни памяти в Кизильском, Нагайбакском, Нязепетровском, Катав-Ивановском и Уйском районах поменяют свой статус. Если раньше огонь здесь зажигали два раза в год в памятные даты, то теперь он будет гореть 24 часа круглый год. В соответствии с поручением президента Владимира Путина поставка газа на все Вечные огни теперь будет бесплатной. На Южном Урале эту задачу реализует компания «НОВАТЭК», подтвердили Первому областному информагентству в компании.

Для большинства жителей России символический образ Вечного огня — это личная историческая память. Накануне очередного празднования Дня Победы читатели адресовали в редакцию вопрос: почему не горит Вечный огонь на Мемориале не вернувшихся с войны заводчан, тружеников тыла и блокадников Ленинграда, который расположен за Дворцом культуры «Станкомаш».

Как сообщил Первому областному информагентству глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, находящееся на территории мемориала сооружение — не Вечный огонь, а Огонь памяти. Закон о разделении этих понятий был принят еще в 2018 году. Если перевести официальный язык документа на человеческий, то Вечным огнем считается сооружение, у которого есть техническая возможность постоянного горения. А у Огня памяти такой возможности нет.

«Огонь в шахте мемориального комплекса в сквере защитников Отечества зажигают посредством газового баллона дважды в год: в преддверии Дня Победы и в День памяти и скорби. На сегодняшний день комплекс не имеет балансодержателя. Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска проводится процедура признания права муниципальной собственности. Как только это случится, балансодержатель осуществит проектно-сметные работы по порядку функционирования мемориала. Тем не менее коммунальные службы района регулярно убирают территорию, а каждый год в апреле силами общественников и ООО „Станкомаш“ здесь проводится косметический ремонт: покраска и ремонт плит», — сообщил Александр Орел.

По данным министерства общественной безопасности Челябинской области, в нашем регионе насчитывается 108 мемориальных объектов с шахтой для горения огня. 39 из них — Вечные огни, 69 — Огни памяти. В том или ином виде памятники есть в каждом муниципальном районе. Причем ежегодно количество огней, горящих на постоянной основе, увеличивается. Так, в прошлом году статус «Вечный огонь» получили сразу 20 Огней памяти. К ним проложили газопровод, заменили звезду, провели пусконаладочные работы. Теперь о подвиге русских солдат в Великой Отечественной войне пламя огней напоминает жителям 365 дней в году.

«До 1 мая 2022 года решением главы региона Алексея Текслера еще пять Огней памяти станут „Вечными“. Совсем скоро в Кизильском, Нагайбакском, Нязепетровском, Катав-Ивановском и Уйском районах огонь будет гореть не только в дни праздников и памятных дат, а постоянно. После того как завершатся все работы, Вечный огонь будет в каждом муниципальном районе области», — рассказал инженер отдела по работе с правоохранительными органами, взаимодействию с военнослужащими и казачеством министерства общественной безопасности Челябинской области Анатолий Постнов.

На Южном Урале социальную миссию по бесплатной подаче газа к Вечным огням первой в стране взяла на себя компания «НОВАТЭК». Крупнейший поставщик природного газа в России еще с 2015 года реализует в регионе социальный проект «Огонь Победы». В рамках проекта на безвозмездной основе компания восстанавливает и реконструирует мемориальные комплексы, посвященные героям войны. Новую жизнь получили уже 58 мемориалов.

На сегодняшний день южноуральское отделение «НОВАТЭКа» в круглосуточном режиме подает бесплатный газ к 36 Вечным огням. Теперь расходы городских и районных администраций существенно сократились. Но самое главное — «НОВАТЭК» оживил символы Победы и подарил радость тем, кто действительно чтит и помнит. О расходах в контексте благого дела в газодобывающей компании говорить не стали. Добрыми делами не хвастаются.

Автор: Наталья Заева