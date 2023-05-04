В Челябинской области климатическое лето наступило на месяц раньше обычного

Разбираемся, ожидать ли засухи

Лето в Челябинской области уже наступило, несмотря на то что на календаре лишь начало мая. Как рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» климатолог Екатерина Пестрякова, в этом году переход через температурный рубеж между двумя временами года произошел 29 апреля, хотя обычно случается с 31 мая на 1 июня. О том, радоваться или нет майской жаре, — в нашем материале.

Климатическим летом специалисты называют условия, когда среднесуточная температура воздуха превышает +15°C. Собеседник агентства называет происходящее сейчас аномалией. Ее причины не до конца ясны, но зато вполне осязаемы последствия.

По словам Екатерины Пестряковой, в норме на Южном Урале преобладает западный перенос воздушных масс, то есть погода к нам обычно приходит из европейской части континента. Однако сейчас воздух движется почему-то с юга, где он сухой и горячий. Именно с преобладанием южного переноса эксперт связывает нынешний всплеск лесных пожаров, особенно в Курганской и Свердловской областях.

«Как долго это будет продолжаться, трудно сказать. Но пока похолодания не предвидится», — отметила специалист.

Похожая обстановка в Челябинской области была почти полвека назад — в преддверии эпичной засухи 1975 года, когда высыхали озера, бушевали пылевые бури, а луга превращались в лунный пейзаж. Засушливое лето 1995 года, когда на юге региона влажность воздуха опускалась до 9% (суше, чем в Сахаре), также начиналось с аномально жаркой погоды в мае. Екатерина Пестрякова воздерживается от прогнозов, но не исключает, что и нынешнее лето тоже будет жарким и сухим.

«С другой стороны, за сильной жарой всегда следует сильное похолодание — это закон физики. Когда оно наступит, не могу сказать, потому что я не синоптик. Но, по ощущениям, похолодание будет без дождя», — отметила собеседник агентства.

Екатерина Пестрякова добавила, что весенняя засуха в целом не такая уж редкость на Южном Урале. Поэтому не стоит думать, что за ней непременно последует засушливое лето. В июне можно надеяться на обильные дожди, в наших краях это самый мокрый месяц.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что до конца текущей недели синоптики прогнозируют на Южном Урале аномально жаркую погоду — до +28°C. В связи с этим уровень пожарной опасности в регионе повысился до чрезвычайного (самого высокого) уровня.