В Челябинской области клещи покусали более 2,5 тысячи человек

Членистоногие стали нападать на людей в два раза чаще

Сезон клещей на Южном Урале начался относительно недавно, но количество пострадавших от их укусов уже выросло в два раза по сравнению с прошлой неделей. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в медицинские организации до длинных выходных обратились 2542 человека. Значительная часть из тех, на кого нападали опасные членистоногие, — дети (731 человек). Нападения клещей зафиксированы во всех территориях Челябинской области.

«Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия», — напоминают в областном Роспотребнадзоре.

Лучшей защитой от опасных инфекций, переносимых клещами, являются бдительность при выходе на природу и прививка. От клещевого энцефалита вакцинировались 47 935 южноуральцев, в том числе 23 528 детей. Любой желающий может приобрести вакцину по рецепту врача, для чего нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Там же поставят прививку.

Продолжается акарицидная обработка парков, скверов и пляжей. Специалисты уже обработали 3149 гектаров, в том числе 168 га территорий летних оздоровительных учреждений. В ведомстве напоминают, что на природе или на садовом участке нужно использовать одежду, максимально закрывающую тело, применять репелленты и регулярно осматривать себя и других. Рекомендуется осматривать и домашних животных.

«С начала сезона в области исследовано от населения более 2100 клещей на зараженность клещевыми инфекциями, из них: 13,6% инфицированы боррелиями, 0,1% — вирусом клещевого энцефалита, 0,8% — эрлихиями, 0,3% — анаплазмами», — резюмировали в ведомстве.