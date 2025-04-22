В Челябинской области клещи кусают особенно часто

Городские парки и кладбища обрабатывают от опасных насекомых

Челябинская область вошла в список регионов России с наибольшим числом зарегистрированных случаев укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские учреждения обратилось более 15 тысяч человек по всей стране, при этом Челябинская область, наряду с Кемеровской, Свердловской, Тюменской, Иркутской и Ростовской областями, а также Краснодарским и Красноярским краями, занимает лидирующие позиции по количеству обращений.

В Челябинске завершаются профилактические мероприятия. В преддверии родительского дня администрация города уделяет особое внимание обработке городских кладбищ.

Директор МКУ «Служба городских кладбищ» Мария Кольцова сообщила, что к Радонице (29 апреля) планируется завершить первый этап акарицидной обработки всех городских кладбищ. Второй этап запланирован на конец августа. По словам специалиста санобработки Дмитрия, на кладбищах и в парках они пользуются влагоустойчивым препаратом. Он эффективен даже после осадков.

На данный момент обработано 80% территории челябинских кладбищ. Мэр Алексей Лошкин подчеркнул важность своевременной обработки и призвал глав районов к активному участию в этих работах.

В Челябинской области клещи активны с марта по октябрь. Роспотребнадзор напоминает о серьезной опасности клещевых заболеваний. Группа риска включает людей, часто бывающих в лесных и заросших местностях (туристы, грибники, охотники, садоводы), а также детей.

Роспотребнадзор рекомендует использовать защитную одежду, репелленты и тщательно осматривать себя после прогулок на природе. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться к врачу.

В текущем году более 1,6 миллиона россиян сделали прививку от клещевого энцефалита.

Важно отметить, что клещи уже начинают появляться даже в городских квартирах, что свидетельствует о высокой активности насекомых в этом году.