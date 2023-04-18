В Челябинской области хотят запретить продажу детям энергетиков и баллонов с газом

Предложение озвучили в Заксобрании региона

В Челябинской области планируют запретить продажу детям энергетиков и баллонов с газом для заправки зажигалок. Такое предложение озвучили в Заксобрании региона во время круглого стола, посвященного проблеме электронных сигарет, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, сегодня, 18 апреля, в областном парламенте состоялось обсуждение принятого Госдумой закона о запрете продавать детям электронные сигареты. Приглашенные эксперты из различных ведомств, общественники и депутаты решили направить Вячеславу Володину инициативу увеличить штрафы за нарушение нового закона.

После обсуждения вейпов, депутат Заксобрания Евгений Илле высказал предложение по смежной теме. По его мнению, наравне с электронными сигаретами для детей представляют опасность энергетики, которые школьники пьют, чтобы побороть усталость. Вторая проблема — газ, который используют для заправки зажигалок. Баллончики с ним могут покупать для вдыхания и последующего одурманивания. Продажу этих товаров для несовершеннолетних Евгений Илле предложил в регионе запретить.





«Поступило предложение по Челябинской области ограничить продажу несовершеннолетним энергетиков и газовых баллончиков. Этот закон рассматривается совместно с исполнительными органами власти и с правоохранителями», — пояснил председатель Заксобрания Александр Лазарев.