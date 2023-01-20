В Челябинской области хотят на 20 лет сдвинуть капремонт дома с обваливающейся стеной

Местные власти утверждают, что отремонтировать здание вне очереди мешают многотысячные долги жильцов

В селе Алабуга Красноармейского района начала обваливаться кирпичная стена многоквартирного дома. Жильцы забили тревогу в соцсетях. Власти муниципалитета, в свою очередь, заявили, что оснований для признания дома аварийным нет, но планируют перенести капремонт здания с 2045 года на текущее десятилетие. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

О частичном обрушении стены двухэтажного дома № 5 на улице Комсомольской написала в одном из пабликов сети «ВКонтакте» местная жительница Наталья Карманова. По ее словам, кирпичи обрушились прямо над козырьком подъезда.

«Ладно, это произошло в два часа ночи. Если бы днем, я даже боюсь представить, что могло бы быть, если в этот момент выходили мои дети или бабушки», — пожаловалась она.

Женщина добавила, что в доме также протекает крыша, а в квартирах плесень.

На приложенных к публикации фотографиях видно, что в некоторых местах под карнизом здания отсутствует часть кирпичной кладки.

ИА «Первое областное» направило запрос в администрацию Красноармейского района. Там ответили, что указанный дом имеет износ 23%, — так решил регоператор капремонта по результатам обследования в 2014 году. Для признания дома ветхим процент износа должен быть более 61%. Поскольку износ низкий, двухэтажку не включили в реестр домов, подлежащих капитальному ремонту.

«Владельцы дома накопили значительный долг за капитальный ремонт, за другие коммунальные услуги, и вне очереди здание приводить в порядок сложно. Сейчас муниципалитет подготавливает обращение к региональному оператору для включения дома в реестр на капремонт на ближайшие 3—5 лет», — отметили в администрации района.

Там уточнили, что общий долг жильцов дома за капремонт и коммуналку составляет почти 530 тыс. рублей. Кроме того, по данным муниципалитета, в доме нет ни одного ребенка. А Наталья Карманова, которая пожаловалась на состояние дома, и вовсе проживает с семьей в другом населенном пункте, а квартиру сдает.

ИА «Первое областное» будет следить за развитием событий.

Ранее наше информагентство писало об аварийном доме на улице Доватора в Челябинске, где из-за износа также стала рушиться стена.