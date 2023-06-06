В Челябинской области каждый год будут открывать по 12 пляжей для отдыха

Область готова выделить деньги на эти цели

С этого года на Южном Урале начали выделять областные деньги на обустройство муниципальных пляжей. Каждый год в территориях региона могут в среднем открывать по 12 пляжей, в том числе в небольших районах. Об этом во время областного совещания с главами муниципалитетов заявил губернатор Алексей Текслер, передает ИА «Первое областное». Тем не менее, по словам главы региона, безопасность купания нужно обеспечивать повсеместно.

Как доложила на совещании министр общественной безопасности региона Светлана Костина, к началу купального сезона в Челябинской области открыли 182 пляжа, в том числе 34 — в детских оздоровительных лагерях. На них провели очистку дна, сделали буйковые зоны и заборы воды, чтобы определить ее пригодность для купания. В таких местах отдыха дежурят матросы-спасатели.

«Будем ежегодно открывать в среднем в рамках плана по 12 таких пляжей, в том числе в наших небольших по численности муниципалитетах. Регион готов увеличивать финансирование в случае готовности муниципалитетов организовывать эти пляжи. Также есть традиционные места купания, которые посещают местные жители. Соответственно, необходимо обеспечить безопасность купания везде», — отметил Алексей Текслер.

Первым местом для купания, которое было оборудовано на субсидии областного бюджета, стал пляж в поселке Петровском на Втором озере (Красноармейский район). В этом году регион профинансирует создание еще 11 мест для отдыха, по поручению Алексея Текслера их запустят в июле. Также до 1 июля должны завершить обустройство пляжа на реке Нязя в Нязепетровске. Он будет открыт на средства муниципальной казны.

Всего за три года планируется ввести в эксплуатацию 39 пляжей в 22 муниципалитетах Челябинской области.