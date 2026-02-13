В Челябинской области капитально отремонтируют более 700 домов в 2026 году

На эти работы планируют потратить свыше 10 миллиардов рублей

В Челябинской области в 2026 году проведут капитальный ремонт 717 многоквартирников. Это сделают в 39 муниципалитетах региона. Всего запланировано почти пять тысяч видов работ и услуг на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщает фонд капремонта Челябинской области.

Сегодня о предстоящем ремонте жильцов предупреждают в домовых чатах в MAX. Раньше регоператор информировал собственников через квитанции, объявления на подъездах и на сайте фонда. Но квитанции могли не дойти, если человек не живет в квартире, а объявления часто срывали. Теперь информация будет закреплена в чате, и к ней можно вернуться в любой момент.

«На самом деле это очень удобно, все мы состоим в подобных чатах, читаем полезную информацию, обсуждаем с соседями наболевшее. Теперь и о предстоящем капремонте тоже будем узнавать из удобного нам источника», — рассказал врио гендиректора регионального оператора Николай Сазонов.

Такая рассылка уже запущена в тестовом режиме. В уведомлении будет указан адрес дома, виды и сроки работ, название подрядчика и его контакты, а также данные строительного контроля и куратора от фонда. При этом проверить актуальность информации можно и по старинке — на сайте регоператора.