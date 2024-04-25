В Челябинской области капитально отремонтируют более 1100 домов в 2024 году

Речь идет об обновлении фасадов, подвалов, лифтов

В Челябинской области за первый квартал этого года обновили 160 домов, в планах — еще 900 зданий. В программе — ремонт кровли, фасадов, внутридомовых инженерных сетей, лифтов, подвалов и фундамента. Об этом сообщили в Центре управления регионом.

Придомовая территория и подъезды не входят в список работ. Гендиректор «Регионального оператора капремонта Челябинской области» Виктор Тихоненко перечислил крупные объекты, которые планируют обновить. В их числе дом на проспекте Ленина, 45 в Челябинске. Там работа осложнена тем, что здание признано объектом культурного наследия.

В этом году также займутся домами № 12 и 21 на Свердловском проспекте. По словам Виктора Тихоненко, здания находятся «в не очень хорошем состоянии».

В Магнитогорске обратят внимание на дом № 64 на проспекте Карла Маркса и № 36 на улице Уральской. А в Троицке приступят к работам в доме № 30а на улице Дерибаса.