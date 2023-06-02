В Челябинской области камеры поймали 4 тысячи нарушителей за непристегнутый ремень

Больше сотни комплексов фотовидеофиксации будут выявлять это правонарушение

Специалисты тестируют 122 комплекса фиксации нарушений, которые будут выявлять непристегнутых водителей и пассажиров. Как заявили в УГИБДД региона, на данный момент такие нарушения фиксируют только 10 комплексов. Однако и такого количества камер хватило для того, чтобы с начала года выписать более 4 тысяч штрафов в размере одной тысячи рублей. Перенастроенные камеры начнут фиксировать «ремни» с июля этого года.

«Госавтоинспекция еще раз обращается к водителям и пассажирам транспортных средств: применение ремней безопасности значительно снижает риск получения травм в случае дорожно-транспортных происшествий», — заявили в областной Госавтоинспекции.

В региональном министерстве общественной безопасности, где курируют комплексы фотовидеофиксации нарушений автомобилистов, отмечают, что наказание за непристегнутый ремень могут применять неограниченное количество раз за день. Нарушителям, продолжающим ездить без ремня безопасности, придется расставаться с деньгами снова и снова.

«Комплекс формирует необходимые данные для вынесения постановления, а именно: общий вид автомобиля, государственный регистрационный знак, крупный план водителя или пассажира, допустивших нарушения», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, часть камер в нашем регионе начали распознавать непристегнутых водителей еще в феврале этого года. Тогда же в ГИБДД обсуждали тестовый запуск комплекса «Автоураган», который можно установить на автомобили ДПС. Аппаратура может фиксировать выезд на «встречку» и другие опасные маневры.