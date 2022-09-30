В Челябинской области к теплу подключили более 93% жилых домов

Во всех муниципалитетах стартовал новый отопительный сезон

На 30 сентября в Челябинской области запущено отопление в 93,1% жилого фонда и 97,5% социальных учреждений. Такими данными поделились в министерстве строительства и инфраструктуры региона.

«На 30 сентября приняты распоряжения о начале отопительного сезона во всех муниципалитетах Челябинской области, поэтапно подключается отопление», — пояснили в ведомстве.

Напомним, некоторые районы и города начали отопительный сезон еще в середине месяца. В Челябинске он стартовал с понедельника, 26 сентября. На сегодня в областном центре 100% социальных объектов подключены к теплу.

На текущей неделе началось подключение к теплу в Магнитогорске и Златоусте. Решилась проблема с запуском центральной котельной в городе Бакале, где ранее из-за долгов за электроэнергию остро встал вопрос о начале отопительного сезона.

Кроме того, в области началось подключение к газу частного сектора.

Напомним, на прошлой неделе глава региона Алексей Текслер потребовал от глав территорий ускорить темпы подключения домов к теплу и газу. Губернатор поручил буквально обойти каждый дом в тех населенных пунктах, где ведется догазификация.