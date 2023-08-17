В Увельском районе завершается восстановление старинного храма Архангела Михаила. А сейчас к священному месту достраивают и дорогу, асфальтовое покрытие впервые появится в этих краях. В региональном Миндортрансе и Центре управления регионом сняли целый сюжет про дорогу к храму.
Храм Архангела Михаила возвели в поселке Мордвиновка в 1887 году. За это время священное место успело побыть зернохранилищем и клубом. А после — сгореть дотла. После пожара, когда строители снимали обгоревший слой, стали проявляться лики святых. Теперь сюда приезжают верующие со всего региона, чтобы своими глазами увидеть фрески, восстановленные из пекла.
Дорога к храму — так местные жители называют дорожный участок между поселками Мордвиновка и Рождественка. Асфальт на старой грунтовке появился здесь по решению губернатора Алексея Текслера, в этом году дорогу полностью обновят.
Участок Рождественка — Мордвиновка ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и региональному проекту «Дорожный рывок».
«Общая протяженность участка, где ремонт выполняется в рамках трехлетнего контракта, составляет 17,4 километра. Уже этой осенью два поселения в Увельском районе — Рождественку и Мордвиновку — свяжет обновленная дорога, которую так ждут местные жители и гости района», — пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области.
Кроме участка между Рождественкой и Мордвиновкой, асфальтовое покрытие появляется и на других дорогах области. Перевести из щебня в твердый асфальт дорожное полотно планируется также на участке Верхний Уфалей — граница Свердловской области.