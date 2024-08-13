В Челябинской области к новому учебному году 4,5 тысячи многодетных семей получили выплату на подготовку в школу

Ее выплачивают на каждого ребенка

В Челябинской области заработала новая выплата для многодетных семей. К 1 сентября на сборы в школу перечисляют по 10 тысяч рублей, в том числе на форму для учебных и спортивных занятий. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Получить выплаты могут многодетные семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двух прожиточных минимумов (31 128 рублей). Пособие выдается на каждого несовершеннолетнего школьника.

«Если раньше действовала выплата только для многодетных малообеспеченных семей, то сейчас мы расширили круг получателей и значительно увеличили сумму. Это важная мера поддержки многодетных семей, которую мы реализуем по решению президента», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сейчас выплату получили почти 10 тысяч детей. Ожидается, что ее направят на поддержку 62 тысячам юных южноуральцев. Документы на предоставление пособия нужно предоставить в управление соцзащиты по месту жительства до окончания 2024 года.