В Челябинской области к началу учебного года запустят две новые школы

В Верхнеуральске и Кунашаке готовы принять по 500 учащихся

В Челябинской области школы готовятся к новому учебному году, уже с 1 по 18 августа пройдет приемка всех образовательных учреждений. Впервые двери распахнут две новые школы для 500 учащихся каждая в Верхнеуральске и Кунашаке. В региональном Минобрнауки рассказали, какие работы провели к предстоящему учебному году в образовательной среде.

Всего к новому 2022/23 учебному году планируют начать свою работу 2355 государственных (областных), муниципальных, негосударственных образовательных организаций. Две новые школы по 500 учащихся запустят в Верхнеуральске и Кунашаке. А до конца 2022 года введут в эксплуатацию образовательный центр на 640 учащихся и 160 дошкольников в Миассе и пристрой к школе № 2 в Пласте на 495 мест.

Обновления коснутся и сферы дошкольного образования.

«За счет средств областного бюджета проводится капитальный ремонт в 59 дошкольных организациях, в 34 организациях в настоящее время ремонтные работы завершены, в 25 — будут завершены до конца 2022 года. В целях обеспечения гарантий прав граждан в части 100% доступности дошкольного образования в 2022 году запланировано строительство и выкуп 13 объектов на 2672 места для размещения дошкольных образовательных организаций», — пояснили в региональном Минобрнауки.

Напомним, в Челябинской области в 2022 году идет капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания в 17 школах. Еще в 6 школах откроют центры «Точка роста»; еще в 6 — обновят материально-техническую базу для занятий физической культурой и спортом; планируется открыть 2299 новых мест дополнительного образования в 15 районах.