В Челябинской области к концу недели похолодает

Столбики термометра опустятся до +5 градусов

Сегодня, 13 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность с небольшой вероятностью выпадения осадков. Об этом сообщили синоптики челябинского гидрометеоцентра.

Температура воздуха этим днем на Южном Урале составит 10—12 градусов тепла, в горных районах прохладнее — до +8 градусов. Ожидается юго-западный ветер 5—10 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.

А ближе к выходным в Челябинской области будет небольшое похолодание. В утренние часы, 18 и 19 сентября, воздух прогреется до +4 градусов, а днем ожидается до +8 градусов. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.