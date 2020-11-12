В Челябинской области к газу подключают мемориалы войны

На сегодня Вечный огонь бесперебойно горит в 24 муниципалитетах.

В Челябинской области к газу продолжают подключать мемориалы в честь победы в Великой Отечественной войне. Вечный огонь горит бесперебойно в 24 муниципалитетах региона. Также в планах и обустройство памятников во всех районах. Вопрос подключения мемориалов к газу остро стоял на совещании депутатов Законодательного собрания.



В этом году голубое топливо подали к мемориалу в Долгодеревенском. Этот Вечный огонь — достопримечательность Сосновского района. Здесь не только возлагают венки на 9 Мая, но и провожают призывников в армию, и регистрируют браки. В этом году к мемориалу по программе «Реальные дела» подвели газ.

«Мы не говорим, что в каждой деревне должен быть. Но уж в центре муниципального района или города он должен быть! Это будет не мертвым. Это нужно живым! Нужно детям нашим»,— отметил председатель областного Совета ветеранов Анатолий Сурков.

Подобная практика появилась в Челябинской области с 2017 года. На сегодня из 43 муниципалитетов 24 оборудованы мемориалами, в которых огонь горит бесперебойно. В работе находится ещё пять. Председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш дал остальным главам поручение: закончить ремонт и газоснабжение мемориалов к празднику Победы.

«До 9 мая 2021 года все эти работы будут выполнены. и в каждом муниципальном образовании зажжется Вечный огонь. Огонь победы!» — отметил председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Отметим, поставщик будет взимать плату за газ согласно договору. В памятные даты войны — 9 Мая, 22 июня и 23 февраля топливо поставят бесплатно.