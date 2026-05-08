В Челябинской области к 9 Мая украсили более 8 с половиной тысяч окон

В акции «Окна Победы» участвуют школьники, студенты и даже детские поезда

В преддверии Дня Победы по всей стране проходит акция «Окна Победы». В Челябинской области к ней присоединились уже более 34 тысяч человек. Они украсили свыше восьми с половиной тысяч окон — в школах, колледжах, культурных центрах, спортивных сооружениях и других общественных учреждениях. Для желающих провели 785 мастер-классов.





Акцию организовали «Движение Первых», «ЮНАРМИЯ» и Росдетцентр. В регионах к ним присоединились десятки крупных организаций — РЖД, МЧС, МВД, Министерство обороны, «Аэрофлот», СберОбразование и другие.





В Челябинске участники движения украсили окна регионального Штаба общественной поддержки. А 6 мая на открытии детской железной дороги разрисовали окна детских поездов и станции.

В Нагайбакском районе, в Парижской школе, акция тоже прошла с активным участием школьников и учителей. Кто-то вырезал голубей из бумаги, кто-то рисовал гвоздики и георгиевские ленты, а младшие школьники клеили на стекла звезды. Педагоги помогали делать трафареты и обсуждали композиции. Ни один класс не остался в стороне.





«Челябинская область активно подключается к акции. Мы приглашаем всех жителей украсить окна в знак уважения к подвигу наших героев. Каждое украшенное окно станет частью общей картины великой Победы и символом единства нации», — отметила председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Светлана Буравова.

Параллельно в регионе проходит акция «Эхо Победы». Она объединила более 9 тысяч человек. Участники провели свыше 300 мероприятий — читали стихи, поздравляли ветеранов, записывали воспоминания. Присоединились 3 вуза и 29 профессиональных образовательных организаций.



