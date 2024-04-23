В Челябинской области изъять землю стало проще и быстрее

Под новые правила попадают востребованные территории

В Челябинской области ускорили процедуру изъятия участков у собственников. По упрощенному порядку пойдут земли, которые не используют и обрабатывают по целевому назначению в течение трех и более лет, рассказали в уральском управлении Россельхознадзора.

Сейчас в области начали ускоренное изъятие 17 подобных земельных участков. Если раньше для данной процедуры было необходимо ежегодно в течение трех лет фиксировать факт нарушения земельного законодательства, то сейчас достаточно установить, что участок длительное время не используется по назначению.

В 2022 и 2023 годах предостережения о нарушении законодательства получили 223 собственника неиспользуемых, но востребованных земельных участков. В случае неустранения нарушений земли изымут в ускоренном порядке через суд.