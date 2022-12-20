В Челябинской области изъяли из продажи 40 тонн подозрительного сливочного масла

Продукт неизвестного происхождения поступил в регион из Московской области

Южноуральский Россельхознадзор нашел у одного из челябинских предпринимателей 40 тонн потенциально опасного сливочного масла неизвестного происхождения, сообщили сегодня, 20 декабря, в пресс-службе ведомства. Продукцию изъяли из оборота и поместили на изолированное хранение.

Подозрительное масло отследили с помощью информационной системы «Меркурий». Ранее в Московской области одна из торгово-производственных компаний из Одинцовского района незаконно ввела в оборот более 427 тонн сливочного масла, проследить происхождение которого было невозможно. Часть этого масла и «всплыла» впоследствии на складе челябинского бизнесмена, который специализировался на производстве аналогичной продукции.

Региональный Россельхознадзор выдал предпринимателю предостережение и предложил ему изъять московское масло из торговых точек. В настоящее время подозрительная продукция заперта на складе.

«Предприниматель мог бы уберечь себя от экономических потерь, если бы при заключении сделки и получении продукции внимательно изучил ветеринарно-сопроводительные документы, в которых содержится вся подробная информация о продукте», — отметили в ведомстве.

Ранее ИА «Первое областное» писало, как детские сады и санатории Челябинской области закупили 1,6 тонны сливочного масла, которое на самом деле оказалось спредом из растительных жиров. Позднее в Магнитогорске изъяли пять тонн фальсифицированного масла, которое через фантомные площадки продавало предприятие из Московской области.