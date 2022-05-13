В Челябинской области изъяли более 300 килограммов незаконно добытой рыбы

В связи с началом нереста проходят рейды по водоемам региона

За неделю с начала нереста на водоемах Южного Урала сотрудники рыбоохраны совместно с погрануправлением ФСБ и полицией изъяли у браконьеров более 300 килограммов незаконно добытой рыбы. Ущерб государству превысил 350 тысяч рублей, решается вопрос о возбуждении восьми уголовных дел, сообщили сегодня, 13 мая, в Челябинском отделе «Росрыболовства».

Во время нереста, который начался на водоемах Челябинской области 5 мая, рыбалка разрешается только с берега и на одну удочку. Тем не менее только на Шершневском водохранилище патрульные за один день выловили из воды 46 рыболовных сетей, хозяев которых сейчас устанавливают. На озере Карагайском изъято девять сетей по 70 метров каждая. Рыбачившие на них жители Магнитогорска нанесли государству ущерб почти на 145 тысяч рублей, теперь им грозит уголовное дело.

На озере Треустан в Красноармейском районе у браконьеров конфисковали 25 спиннингов. При этом один из нарушителей набросился на оператора телекомпании ОТВ, пришлось вызывать участкового.

Настоящей погоней обернулся рейд по Магнитогорскому водохранилищу в ночь на 9 мая. Двое выставлявших сети браконьеров при виде инспекторов попытались скрыться: один на лодке, другой вплавь.

«Через 40 минут преследования нарушитель вышел на берег и пытался нанести удар по голове камнем общественному инспектору. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа заковала „моржа“ в наручники. Ущерб государству составил 114 610 тысяч рублей», — сообщили в рыбоохране.

На следующей неделе в Челябинской области пройдет мероприятие «Всероссийский день без сетей», в рамках которого из водоемов будут изымать и уничтожать бесхозные рыболовные сети.