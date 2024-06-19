В Челябинской области изъяли более 20 тонн нелегального металлолома

Возбуждено несколько уголовных дел

Более тысячи проверок, полторы сотни правонарушений, 13 преступлений — в Челябинской области идут профилактические мероприятия по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней, цветных и черных металлов, сообщают в пресс-службе полиции.



В ведомстве подвели итоги первого этапа операции «Металл».

«Сотрудники Главного управления МВД России и территориальных органов МВД осуществили 1105 проверок, по результатам которых выявлено 13 преступлений, а также 144 административных правонарушения. Изъято 20 тысяч 750 килограммов черного и цветного металла», — говорится в сообщении.

В нескольких районах области возбуждены уголовные дела по выявленным нарушениям.

Так, на территории Чесменского района сотрудники полиции установили местного жителя, который тайно демонтировал и похищал алюминиевые провода с опор ЛЭП. Похищенное он сдавал на металлолом. Ущерб составил 55 тысяч рублей.