В Челябинской области изменят ставки транспортного налога

Корректировка ставок обусловлена необходимостью поддерживать темпы обновления дорожной инфраструктуры

Жителей Челябинской области ожидает изменение размера транспортного налога. Власти региона предлагают пересмотреть действующие ставки, чтобы направить дополнительные средства на дорожный фонд. Это позволит продолжить масштабные работы по ремонту и строительству дорог, которые ведутся по всему региону, сообщает региональный Миндор.

Власти Челябинской области внесли в Заксобрание законопроект о корректировке ставок транспортного налога. Основная цель изменений — обеспечить устойчивое финансирование дорожного фонда, средства которого направляются на ремонт, содержание и развитие дорожной инфраструктуры.

Почему это необходимо? В последние годы в регионе ведется масштабная работа по обновлению дорожной сети. Только в текущем году отремонтировано около 800 километров дорог областного и муниципального значения, что является рекордным показателем. Для поддержания этих темпов и реализации дальнейших планов по ремонту дорог во всех муниципалитетах требуется стабильный источник финансирования.

Корректировка ставок транспортного налога, который является основным источником пополнения дорожного фонда, позволит реализовать дальнейшие планы по ремонту и содержанию дорог во всех муниципалитетах, повысить безопасность и снизить аварийность, а также поддержать развитие общественного транспорта и уличной инфраструктуры.

Важно, что повышение транспортного налога не затронет льготные категории граждан: пенсионеров, граждан, которые имеют право на пенсию, но еще не оформили и не получают ее, и многодетные семьи. Для них сохраняется льготная ставка в 1 рубль за лошадиную силу.

Оплачивать транспортный налог по новым ставкам физические лица будут только в 2027 году, поскольку налог за 2026 год подлежит оплате в 2027 году. Юридические лица, у которых предусмотрены авансовые платежи, должны перечислить налог по новым ставкам до 1 декабря 2026 года.

Отметим, что ставки транспортного налога в Челябинской области не менялись с 2019 года и на сегодняшний день остаются одними из самых низких среди крупных регионов России.

Фотокарточки: министерство дорожного хозяйства и строительства Челябинской области.