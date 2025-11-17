Жителей Челябинской области ожидает изменение размера транспортного налога. Власти региона предлагают пересмотреть действующие ставки, чтобы направить дополнительные средства на дорожный фонд. Это позволит продолжить масштабные работы по ремонту и строительству дорог, которые ведутся по всему региону, сообщает региональный Миндор.
Власти Челябинской области внесли в Заксобрание законопроект о корректировке ставок транспортного налога. Основная цель изменений — обеспечить устойчивое финансирование дорожного фонда, средства которого направляются на ремонт, содержание и развитие дорожной инфраструктуры.
Почему это необходимо? В последние годы в регионе ведется масштабная работа по обновлению дорожной сети. Только в текущем году отремонтировано около 800 километров дорог областного и муниципального значения, что является рекордным показателем. Для поддержания этих темпов и реализации дальнейших планов по ремонту дорог во всех муниципалитетах требуется стабильный источник финансирования.
Корректировка ставок транспортного налога, который является основным источником пополнения дорожного фонда, позволит реализовать дальнейшие планы по ремонту и содержанию дорог во всех муниципалитетах, повысить безопасность и снизить аварийность, а также поддержать развитие общественного транспорта и уличной инфраструктуры.
Важно, что повышение транспортного налога не затронет льготные категории граждан: пенсионеров, граждан, которые имеют право на пенсию, но еще не оформили и не получают ее, и многодетные семьи. Для них сохраняется льготная ставка в 1 рубль за лошадиную силу.
Оплачивать транспортный налог по новым ставкам физические лица будут только в 2027 году, поскольку налог за 2026 год подлежит оплате в 2027 году. Юридические лица, у которых предусмотрены авансовые платежи, должны перечислить налог по новым ставкам до 1 декабря 2026 года.
Отметим, что ставки транспортного налога в Челябинской области не менялись с 2019 года и на сегодняшний день остаются одними из самых низких среди крупных регионов России.
Фотокарточки: министерство дорожного хозяйства и строительства Челябинской области.