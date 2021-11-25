В Челябинской области изменят правила присвоения звания «Ветеран труда»

Речь идет о снижении страхового стажа

Региональное министерство социальной защиты предлагает снизить страховой стаж, необходимый для получения звания «Ветеран труда Челябинской области». Ведомство уже направило свои предложения в Заксобрание области. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает пресс-служба Минсоца.

Поправки в региональное законодательство подготовлены министерством по инициативе губернатора Алексея Текслера.

«Мы предлагаем сократить страховой стаж с 35 до 30 лет для женщин и с 40 до 35 лет для мужчин. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. Благодаря снижению стажа звание ветерана труда смогут получить больше 4000 южноуральцев», — поясняют в Минсоце.

В настоящее время звание «Ветеран труда Челябинской области» присваивают жителям региона, которые получают пенсию либо достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Также необходим страховой стаж не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин. Еще одно условие — наличие одной из наград: награды Челябинской области, награды Законодательного собрания Челябинской области, почетной грамоты Законодательного собрания Челябинской области, почетной грамоты губернатора Челябинской области. Всего звание присвоено 163 тысячам южноуральцев.

Ветераны труда Челябинской области получают ежемесячную денежную выплату в размере 1081 рубль (ветераны труда Челябинской области, не пользующиеся услугами местной телефонной связи) и 1265 рублей (ветераны труда Челябинской области, пользующиеся услугами местной телефонной связи).