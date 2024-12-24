В Челябинской области изменят диапазоны потребления электричества с 1 января

Это позволит исключить покупку электроэнергии в коммерческих целях по льготным тарифам

В Челябинской области с 1 января 2025 года начнут действовать новые диапазоны потребления электричества. И чем больше будет потребление, тем выше будет тариф, сообщили в пресс-службе компании «Уралэнергосбыт».

Новые диапазоны утвердило региональное министерство тарифного регулирования и энергетики. Всего их три. Для домов с электроплитами и электрокотлами установлены следующие диапазоны: если месячное потребление электроэнергии не превышает 3900 киловатт, то стоимость киловатта составит 2,97 рубля по льготному тарифу — это первый диапазон. Если потребитель в месяц расходует от 3900 до 6000 киловатт, то стоимость киловатта составит 4,39 рубля — это второй диапазон. Если месячное потребление электричества превышает 6000 киловатт, то стоимость одного составит 6,83 рубля — это третий диапазон.

Что касается помещений с газовым оборудованием, там разделение по диапазонам следующее: при потреблении до 1200 киловатт в месяц стоимость одного киловатта составит 4,24 рубля по льготному тарифу в рамках первого диапазона. Если потребитель расходует от 1200 до 6000 киловатт, то это уже второй диапазон, стоимость киловатта в рамках которого составляет 6,27 рубля. Третий диапазон — ежемесячное потребление более 6000 киловатт, стоимость одного киловатта составит 9,75 рубля.

Отметим, такие тарифы действуют до 1 июля 2025 года.

«Большинство жителей Челябинской области расходуют электроэнергию в пределах первого диапазона. Средний объем потребления составляет 200 киловатт в месяц. В рамках 2-го и 3-го диапазонов рассчитывают менее 1% лицевых счетов, это порядка 12 тысяч домов»,— уточнили в «Уралэнергосбыте».

В компании также добавили, что если человек проживает в сельской местности и ежемесячный объем потребления электричества превышает 1200 киловатт, то следует направить в «Уралэнергосбыт» технический паспорт дома или документы о технологическом присоединении к электросетям. На основании этих документов диапазон увеличат, и потребитель будет платить по льготному тарифу.

В отношении многодетных семей диапазоны не действуют.

Диапазоны потребления разработаны для того, чтобы исключить покупку электроэнергии по льготным тарифам в коммерческих целях и исключить «серый» майнинг.