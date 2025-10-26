В Челябинской области изменится расписание трех поездов с 26 октября

Электрички будут отправляться и прибывать как раньше, так и позже обычного

С сегодняшнего дня, 26 октября, в Челябинской области три пригородных поезда будут следовать по обновленному расписанию, сообщили в Свердловской пригородной компании.

Поезд № 7048/7049 Челябинск — Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пассажирский будет отправляться в 07:13 — на 11 минут позже обычного и прибывать в 11:20 — по графику.

Электричка № 7050/7047 Екатеринбург-Пассажирский — Каменск-Уральский — Челябинск отправляться будет по графику — в 18:25, а прибывать на 11 минут раньше — в 22:32.

Поезд № 6201 из Шумихи в Челябинск теперь выезжает в 04:30 — на 4 минуты раньше, а прибывает в 07:11 — на 11 минут позже.

Пассажиров просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании поездок.