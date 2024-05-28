В Челябинской области изменится расписание пригородных поездов

Речь идет о сообщении между Челябинском и Златоустом

В конце мая временно изменится расписание пригородных поездов, которые курсируют между Челябинском и Златоустом. Это связано с ремонтом путей на Южно-Уральской железной дороге, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.



Электропоезд № 6003 сообщением Челябинск — Златоуст 29 и 31 мая будет отправляться в 7:01 (позже на 41 мин.), прибывать в 10:40 (позже на 50 мин.).

Электропоезд № 6056 сообщением Златоуст — Челябинск 28, 29, 30, 31 мая будет отправляться в 7:22 (позже на 17 мин.), прибывать в 10:35 (позже на 22 мин.).

Ремонт путей проведут на перегоне БП 2038 км — Бишкиль. Пассажирам следует уточнять расписание при планировании поездки.