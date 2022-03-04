В Челябинской области изменится график работы МФЦ и почты в праздничные дни

Внесли коррективы в график работы ЮУЖД и информационно-расчетный центр

Южноуральцам напомнили о длинной рабочей неделе. Субботу, 5 марта, работающие россияне проведут, выполняя свои трудовые обязанности за понедельник. В ИА «Первое областное» сделали подборку отделений, где в Челябинской области изменится график работы и приема на предстоящие выходные.

Три дня отдыха, с 6 по 8 марта включительно, в честь Международного женского дня россияне проведут согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина о переносе выходных дней в 2022 году. 5 марта большинство офисов работают по графику понедельника.

Об изменениях в графике работы объявили на «Почте России». 5 марта отделения закроются на час раньше. 6 марта они будут работать по установленному графику, а 7 марта — по режиму работы субботы.

«8 марта станет выходным днем для всех отделений», — отметили в пресс-службе компании.

Многофункциональные центры региона 5 марта будут работать по сокращенному рабочему дню — до 17:00, в отдельных территориях — до 16:00. А отдыхать, как и все госструктуры, — с 6 по 8 марта.

В ЮУЖД объявили об изменениях в расписании поездов. Некоторые рейсы пришлось отменить, так что пассажирам надо быть внимательнее, собираясь в дорогу.

В биллинговом центре «Уральский информационно-расчетный центр», который принимает документы от жителей Магнитогорского, Челябинского и Карабашского кластеров в адрес регионального оператора «Центр коммунального сервиса», сообщили измененный график работы.

«Мы понимаем, что в рабочую субботу, 5 марта, большинство южноуральцев будут поздравлять своих коллег с замечательным весенним праздником — 8 Марта и многим будет просто не до решения вопросов по оплате вывоза мусора. Поэтому для удобства жителей региона мы решили добавить в график приема в офисах еще две рабочие субботы текущего месяца — 12 и 26 марта», — рассказала руководитель УИРЦ Елена Жданова.

График работы офисов УИРЦ в мартовские праздники:

Офис в Челябинске 5 марта будет открыт с 9:00 до 17:00, с 6 по 8 марта — выходные, 12 и 26 марта — рабочие субботы, прием с 9:00 до 13:00.

Офисы в Копейске, Коркино, селе Миасском, Южноуральске, Троицке, Карталах, Верхнеуральске и Магнитогорске (проспект Карла Маркса, 202) работают 5 марта — с 9:00 до 12:00, с 6 по 8 марта — выходные, 12 и 26 марта — рабочие субботы, прием с 9:00 до 13:00.

Офис в Магнитогорске на улице Ворошилова, 29 будет открыт с 1 по 4 марта с 9:00 до 18:00, 5 марта — с 9:00 до 17:00, с 6 по 8 марта — выходные, 12 и 26 марта — рабочие субботы, прием с 9:00 до 13:00.

Офис в Магнитогорске на улице Калинина, 9а работать не будет до 9 марта включительно.

В офисах в Златоусте (улица Мира, 24), Миассе (проспект Октября, 10, офис 6, вход со двора; улица Романенко, 50, 3-й этаж, офис 20а), Чебаркуле (улица Пугачева, 6, офис 4), Кусе (улица Ленина, 12) 5 марта сокращенный рабочий день — с 8:00 до 16:00, перерыв — с 12:00 до 13:00, с 6 по 8 марта — выходные.

В офисах в Златоусте на проспекте Гагарина, 4-я линия, д. 3; на улице Мельнова, 7; на улице Румянцева, 10 сокращенный рабочий день 5 марта — с 8:30 до 14:00, с 6 по 8 марта — выходные.

Пункт приема в селе Уйском, улица Пионерская, 24, в субботу, 5 марта, будет открыт с 9:00 до 17:00, с 6 по 8 марта — выходные.

Офис в Карабаше, на улице Комсомольской, 27: рабочий день 5 марта — с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, с 6 по 8 марта — выходные.