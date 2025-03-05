В Челябинской области, как и во всей России, с 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в порядке платы за отопление. Об основных изменениях сообщила Госжилинспекция Челябинской области.

Оплата только в период отопления

Теперь россияне будут платить за отопление только в те месяцы, когда оно подается в квартиры. Это изменение направлено на повышение прозрачности оплаты, поскольку собственники смогут контролировать соответствие платежей показаниям счетчиков.

Запрет на равномерные платежи

Регионы, где ранее оплата производилась по фактическому потреблению, больше не смогут перейти на равномерные платежи в течение года. Однако те регионы, которые уже внедрили эту систему до 2025 года, могут продолжать ее использовать.

Использование данных из ЕГРН

При расчете платы за коммунальные услуги будут использоваться сведения о площади недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), что должно повысить точность расчетов.

Индексация тарифов

С 1 июля 2025 года ожидается индексация тарифов на коммунальные услуги, включая отопление, в среднем на 11,9%.

Эти изменения не затрагивают напрямую систему установления тарифов, которая остается под контролем региональных властей.